به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ فرماندار فریدونشهر گفت: در بازرسی از واحد‌های صنفی این شهرستان این مقدار برنج به ارزش ۱۵ میلیارد ریال کشف شد.

حمید رحیمیان همچنین از کشف ۱۳۰ حلب روغن جامد و۴۰۰ بطری روغن مایع با ارزش ریالی یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال خبر داد وافزود: کالا‌های کشف شده، پس از طی مراحل قانونی برای عرضه به بازار و تأمین نیاز مردم در چارچوب قوانین توزیع می‌شود.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلفات واحد‌های صنفی می‌توانند از طریق سامانه ۱۲۴ یا مراجعه به تعزیرات حکومتی موارد را گزارش دهند.