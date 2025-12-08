افزایش تعداد مراجعات بیماران مبتلا به آنفلوآنزا به مرکز درمانی گچساران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گچساران گفت: در پی شیوع گسترده بیماری آنفلوآنزا تعداد مراجعان به مراکز درمانی سرپایی، مرکز ۱۶ ساعته و اتفاقات بیمارستان شهید رجایی در حال افزایش است.

تعداد مراجعین به مراکز درمانی سرپایی، مرکز ۱۶ ساعته و اتفاقات بیمارستان که دارای علائم تنفسی، تب بالا و سرفه هستند به طور معنا داری در حال افزایش می‌باشد.

سید محمد امین رضایی با بیان اینکه تاکنون ۲۵ نفر مبتلا به بیماری آنفلوآنزا در بیمارستان بستری شده‌اند افزود: از این تعداد ۱۰ بیمار بستری زیر (۵ سال) و ۸ بیمار (۵ تا ۱۴ سال) می‌باشد و ۷۲ درصد بیماران بستری زیر ۲۵ سال هستند.

رضایی با اشاره به اینکه حدود ۷۳ درصد بیماران بستری دارای علائم تنفسی زیر ۲۴سال سن دارند، اضافه کرد: پیش بینی می‌شود طی هفته‌های آینده شاهد موج بیشتری از بیماری آنفلوآنزا در شهرستان گچساران و به تبع آن افزایش بار مراجعان و تعداد افراد بستری به علت اختلالات تنفسی باشیم به شدت بالا باشیم.

وی به شهروندان توصیه کرد: تا از مراجعه غیر ضروری در مکان‌های شلوغ از جمله بازار و مراکز درمانی و بیمارستان‌ها خودداری کنند و در صورت لزوم به حضور در اجتماع از ماسک استفاده نموده و از دست دادن خودداری کنند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گچساران گروه‌های خطر این بیماری مادران باردار، سالمندان و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای هستند ادامه داد: شهروندان در صورت داشتن هر گونه علائم تنفسی، تب، سرفه، بدن درد به پزشک مراجعه نمایند و از مصرف خودسرانه دارو و آنتی بیوتیک پرهیز گردد.