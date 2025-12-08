دادستان عمومی و انقلاب شادگان از رهایی یک محکوم به قصاص نفس در این شهرستان، پس از ۱۲ سال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا علی نسب اظهار داشت: یک محکوم به قصاص نفس که در سال ۱۳۹۲ در شهرستان شادگان مرتکب قتل شده بود و در حبس بسر می‌برد، با رضایت اولیای دم و در راستای پویش مردمی «به عشق حضرت زینب (س) می‌بخشم»، از دار مجازات رهایی یافت.

وی تاکید کرد: با تلاش‌های بی‌وقفه و خداپسندانه مسئولین قضایی، اعضای شورا‌های حل اختلاف و بزرگان و معتمدین شهرستان، محکوم علیه در آستانه اجرای حکم، با گذشت کریمانه اولیای دم، از چوبه دار رهایی یافت.

علی نسب با تاکید بر اهمیت نهادینه کردن فرهنگ ارزشمند صلح و سازش در جامعه، خاطرنشان کرد: ان شاء الله با گذشت و بخشش خداپسندانه اولیای دم، شاهد رهایی تعداد بیشتری از محکومان از قصاص نفس در شهرستان شادگان باشیم.