رئیس پلیس راه شمال سیستان و بلوچستان از برخورد یک دستگاه خودرو سواری پژو (حامل اتباع بیگانه) با یک دستگاه وانت تویوتا (سوخت کش)، در کیلومتر ۳۰ و در محور اصلی دوطرفه زاهدان - خاش خبر داد.

تصادف خودروی حامل اتباع بیگانه و سوخت قاچاق ۱ فوتی و ۱۱ مجروح برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، سرهنگ مهدی خمر گفت: در بررسی صورت گرفته مشخص شد خودروی سواری پژو بعلت انحراف به چپ مستقیما با وانت تویوتا که حامل سوخت قاچاق بود، برخورد کرده است.

وی افزود: متاسفانه در این سانحه، راننده سواری پژو فوت، و ۱۱ نفر از سرنشینان دو خودرو مجروح گردیدند.