به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون استاندار و فرماندار مشهد در هفتمین جلسه ستاد توسعه انرژی تجدیدپذیر و مدیریت مصرف برق شهرستان گفت: مصرف برق ۸۸۹ حلقه چاه کشاورزی، ۴۶ مگاوات است که تاکنون برق تعداد کمی از این چاه‌ها از طریق تجهیز آنها به پنل خورشیدی، تامین می‌شود.

سیدحسن حسینی، تعداد چاه‌های کشاورزی مجهز به برق خورشیدی در مشهد را شش حلقه ذکر کرد و گفت: این اساس ۶۰ چاه آب کشاورزی تا پایان امسال باید از برق پاک بهره‌مند شوند.

وی توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر را از برنامه‌های جدی فرمانداری مشهد عنوان کرد و افزود: همه مصوبات باید در برنامه زمان بندی اجرا و گام به گام پیگیری شود؛ زیرا این یک تعهد برای مجموعه توزیع نیروی برق مشهد و مدیریت عالی شهرستان است.

وی اظهار کرد: کشاورزانی که چاه‌های آنان به پنل خورشیدی مجهز شود از قطعی برق بواسطه ناترازی معاف می‌شوند.