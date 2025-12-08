پخش زنده
همزمان با روز جهانی دامپزشک ، فیلم دکتر «دولیتل» از شبکه نمایش و بررسی تنبلی تخمدان در برنامه «دکتر سلام» از شبکه آموزش سیما روانه آنتن می شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، همزمان با روز جهانی دامپزشک، شبکه نمایش قصد دارد فیلم «دولیتل» با بازی رابرت داونی جونیور را برای مخاطبان پخش کند؛ اثری که با روایت طنزآمیز از زندگی پزشک حیوانات، لحظاتی سرگرمکننده را برای بینندگان رقم میزند.
فیلم «دولیتل» به کارگردانی استیون گیگان، سه شنبه ۱۸ آذر ساعت ۱۷ روی آنتن شبکه نمایش میرود.
داستان این فیلم درباره جان دولیتل یک دکتر و دامپزشک بسیار مشهور است که در دوره ملکه ویکتوریا در بریتانیا زندگی میکند.
دولیتل ۷ سال پس از مرگ همسرش گوشه نشین میشود و خود را در خانه اش به همراه حیوانات باغ وحش مخفی میکند.
نکته جالب اینجاست که او قادر است با حیوانات صحبت کند ؛ اما زمانی که ملکه ویکتوریا در بستر بیماری میافتد، دکتر دولیتل مجبور میشود ...
از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند میتوان رابرت داونی جونیور، آنتونیو باندراس، تام هالند، مایکل شین، جیم برودبنت، جسی باکلی، اما تامپسون، رامی ملک، کمیل نانجیانی، اکتاویا اسپنسر، تام هالندر، کریگ رابینسون، رالف فاینز، سلنا گومز، ماریون کوتیار، فرانس دو لا تور و رالف اینسون را نام برد.
«دولیتل» سه شنبه ساعت ۱۷ پخش میشود و بازپخش آن روز چهارشنبه ساعت ۹ صبح خواهد بود.
برنامه «دکتر سلام»
«دکتر سلام» امروز با حضور متخصص زنان و زایمان به موضوع تنبلی تخمدان میپردازد.
دکتر سهیلا امینیمقدم، جراح زنان و زایمان، فلوشیپ انکولوژی زنان و استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی ایران، درباره علائم، عوامل و تازهترین رویکردهای تشخیصی و مدیریت تنبلی تخمدان گفتوگو میکند.
اجرای برنامه بر عهده دکتر فرهی است و «دکتر سلام» امروز دوشنبه ساعت ۱۳ از شبکه آموزش سیما پخش میشود.