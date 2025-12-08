پخش زنده
در مدت کمتر از ۳ ماه، بیش از ۳۰ هزار محتوای تقطیع شده برنامه «خط قرمز» در شبکههای اجتماعی منتشر و مجموع بازدیدهای آن به ۲۰۵ میلیون رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «خط قرمز» شبکه سه سیما در صدر بازدیدهای پاییزی در فضای مجازی بود.
اینستاگرام با بیش از ۱۲۰ میلیون بازدید و ۴.۵ میلیون تعامل پرمخاطبترین بستر بود.
تلگرام با انتشار ۱۴ هزار محتوا، میدان اصلی بازتعریف روایتها و گفتوگوهای کاربران شد.
«خط قرمز» با روایتهای احساسی و جنجالی، توانست اعتماد، انتظار، عصبانیت و غم کاربران را همزمان شکل دهد و به یکی از پرگفت وگوترین پدیدههای رسانهای پاییز امسال تبدیل شود.