به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی تربت‌جام گفت: در ساعت ۱۸:۰۷ دیروز، یکشنبه ۱۶ آذر، گزارشی مبنی بر وقوع مسمومیت جمعی با گاز مونوکسیدکربن در یکی از باشگاه‌های ورزشی شهر کاریزنو به مرکز ارتباطات و هدایت عملیات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.

علی لطفی افزود: بلافاصله آمبولانس‌های اورژانس ۱۱۵ از پایگاه‌های نصرآباد و کاریزنو به همراه اتولانس (اتوبوس آمبولانس) تربت جام برای رسیدگی به مصدومان به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: در این حادثه ۲۰ نفر دچار علائم مسمومیت شده بودند که تیم‌های عملیاتی پس از ارزیابی اولیه، اقدامات درمانی پیش‌بیمارستانی را آغاز کردند و بیماران نیازمند انتقال، به مراکز درمانی منتقل شدند.

لطفی با ابراز نگرانی از افزایش حوادث مرتبط با گازگرفتگی در فصل سرما، بر لزوم سرویس دوره‌ای وسایل گرمایشی، اطمینان از تهویه مناسب و استفاده از تجهیزات استاندارد تاکید کرد.