سرپرست فرمانداری اهواز گفت: حدود ۱۵ هزار نیروی اجرایی، انتظامی، بسیج، نظارت و بازرسی، مسئولیت برگزاری هفتمین دوره انتخابات شورا‌ها در اهواز را بر عهده خواهند داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی بویری در ستاد انتخابات استان خوزستان بیان کرد: در حوزه شهری اهواز ۵۳۲ شعبه اخذ رای در ۳۰ منطقه پیش بینی شده است.

وی افزود: در بخش‌های غیزانیه، اسماعیلیه، مرکزی و ال‌هایی به ترتیب ۴۰، ۳۱، ۵۹ و ۴ صندوق در نظر گرفته شده و در مجموع شمار صندوق‌های رای شهری و روستایی در اهواز به ۶۶۸ صندوق خواهد رسید.

بویری برگزاری انتخابات در اهواز را یکی از سنگین‌ترین انتخابات در شهر‌های کشور توصیف کرد و گفت: آسیب‌شناسی ادوار گذشته، به ویژه دوره‌های پنجم و ششم به خوبی انجام شده است.

وی یکی از موضوعات مهم را تاخیر در اعلام نتایج انتخابات در اهواز دانست و افزود: این امر موجب ایجاد شائبه و ضربه به اعتماد عمومی شده است.

سرپرست فرمانداری اهواز با اشاره به تفاوت این دوره با ادوار گذشته اظهار کرد: در این دوره کار به دلیل تقدم شمارش آرا برای یک انتخابات، آسان‌تر است. در دوره‌های گذشته تعدد انتخابات و بازشماری‌ها، کار را سخت و زمینه تخلف را فراهم می‌کرد به طوری که در ۲ دوره قبل، ماه‌ها طول کشید و نتایج تغییر کرد.

بویری گفت: با هدایت مسئولان و مشورت‌های انجام شده در حال برنامه‌ریزی برای جبران این نقایص هستیم و برای اعتمادسازی، نشست‌هایی را با گروه‌های سیاسی، نخبگان، احزاب و معتمدین شهر اهواز آغاز کرده‌ایم.

وی تاکید کرد: قطعا از رای مردم صیانت خواهد شد و هرچه از صندوق بیرون آید، اعلام می‌شود و امیدواریم با الکترونیکی شدن انتخابات این مسئله محقق شود.

سرپرست فرمانداری اهواز با اشاره به مشکلات فنی در دوره گذشته مانند انتقال ۸۰ کارت پیکربندی صندوق‌های الکترونیکی از تبریز به اهواز در روز رای گیری، خواستار تمهیدات لازم توسط کمیته فناوری ستاد انتخابات استان برای تامین دستگاه‌های رای گیری و صندوق‌های الکترونیکی به اندازه کافی در اهواز شد.

بویری همچنین بر لزوم پشتیبانی فیبر نوری شعب توسط مخابرات و همکاری شهرداری تاکید و از منطقه بندی اهواز به ۳۰ منطقه برای تسهیل در برگزاری انتخابات خبر داد.

وی به موضوع رد صلاحیت‌های گسترده در دوره گذشته اشاره کرد و گفت: باید با تعامل و هم افزایی در شهرستان و استان این موضوع حل و فصل شود تا زمینه حضور همه سلایق و جریان‌ها در انتخابات اهواز فراهم شود که به انتخابات با مشارکت بالا کمک خواهد کرد.

سرپرست فرمانداری اهواز سلامت، مشارکت و امنیت را برنامه‌های اصلی در این انتخابات عنوان کرد و بر لزوم پشتیبانی همه جانبه از جمله در زمینه خودرو، تهیه غذا و آموزش کاربران تاکید کرد.