شهید فاطمه صدیقی صابر دانشجوی رشته پزشکی که برای به خدمت به هم میهنان سر از پا نمی شناخت در حمله رژیم صهیونیستی به آستانه اشرفیه به شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ روز دانشجو نام یک قشر نیست نام یک رسالت است روز کسانیست که نه تنها با علم و عمل خود بلکه تا سرحد جان پای ایران و وطن مانده‌اند، روز میراث خون‌هایی است که برای آزادی و استقلال کشور به ثمر نشسته است.

دانشجوی فدایی وطن ، فاطمه صدیقی صابر دانشجوی رشته پزشکی در حمله رژیم صهیونیستی به آستانه اشرفیه به همراه خانواده اش به شهادت رسید.