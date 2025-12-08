پخش زنده
امروز: -
رئیس پلیس راهور شهرستان بام و صفیآباد از اجرای طرح نصب بروشورها و تراکتهای آموزشی با هدف ارتقای فرهنگ ترافیکی و آگاهسازی شهروندان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سروان ابوذر قنبری گفت: تراکتها و بروشورهای آموزشی در نقاط پرتردد از جمله مراکز خدماترسان، مدارس، مساجد و درمانگاهها نصب شده تا به صورت مستقیم شهروندان نسبت به تخلفات رایج همچون توقف دوبله، سد معبر و توقف در محلهای ممنوعه هشدار داده شوند.
وی افزود: استمرار این اقدامات فرهنگی با همراهی مردم و همکاری دستگاههای آموزشی میتواند نقش مهمی در بهبود نظم ترافیکی، کاهش بینظمیها و پیشگیری از حوادث شهری ایفا کند.