معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان گفت: نوسازی تجهیزات کنترلی و رفع موانع اجرایی دستگاه‌ها برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان اکنون در اولویت جدی قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان،عیسی پورسلیمی در جلسه پیگیری اجرای راهکار‌های احصا شده در شورای‌عالی پیشگیری در خصوص ثبت و ترخیص کالا در گمرکات و رفع چالش‌ها و موانع شناسایی شده، به گستردگی مرز‌های آبی و زمینی استان اشاره و اظهار کرد: خوزستان به دلیل حجم بالای تردد‌های تجاری، فعالیت گسترده گمرکات و وجود مسیر‌های فرعی، نیازمند یک رویکرد پیشگیرانه تقویت‌شده است.

وی افزود: طی ماه‌های اخیر بررسی دقیقی از عملکرد دستگاه‌ها انجام شده تا میزان اجرای وظایف و موانع موجود شناسایی شود.

پورسلیمی با اشاره به گزارش‌های حوزه گمرک، گفت: فرسودگی سیستم‌های نظارت الکترونیک و کمبود دستگاه‌های اسکنر از چالش‌های جدی مبادی ورودی و خروجی است.

وی تأکید کرد: تسریع در راه‌اندازی دستگاه‌های ایکس‌ری در گمرک چذابه، شلمچه و خرمشهر اقدامی ضروری است و می‌تواند سرعت کنترل محموله‌ها، کاهش تخلفات و جلوگیری از عبور کالای قاچاق را به‌طور قابل توجهی ارتقا دهد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان همچنین با اشاره به گزارش پلیس درباره برخی مسیر‌های جانبی در شهرستان‌ها، افزود: تحلیل‌ها نشان می‌دهد این مسیر‌ها همچنان مستعد سوءاستفاده برای عبور کالای قاچاق هستند. بر همین اساس، همکاری نزدیک دستگاه‌های شهرستانی، انسداد هوشمند مسیر‌های پرخطر و استفاده از فناوری‌های هشدار سریع در دستور کار قرار گرفته است.

پورسلیمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت اموال تحت مدیریت دستگاه‌ها، گفت: تعیین‌تکلیف کالا‌های موجود در انبار‌های اموال تملیکی برای جلوگیری از انباشت، کاهش هزینه‌ها و پیشگیری از ایجاد زمینه‌های سوءاستفاده یک ضرورت فوری است و با همکاری دستگاه‌های مرتبط دنبال می‌شود.

وی افزود: پیشگیری زمانی اثرگذار است که نگاه سیستمی حاکم باشد. هرچه سامانه‌ها دقیق‌تر، شفاف‌تر و به‌روزتر شوند، فرصت بروز تخلفات کاهش پیدا می‌کند. یکی از اهداف اصلی ما نیز ایجاد هماهنگی مؤثر میان گمرک، پلیس، تعزیرات و سایر بخش‌هاست.

وی گفت: با اقدامات انجام‌شده و رفع موانع موجود از جمله تکمیل تجهیزات ایکس‌ری و ساماندهی اموال تملیکی، انتظار می‌رود روند کاهش جرایم مرتبط با قاچاق در خوزستان سرعت بیشتری بگیرد و امنیت اقتصادی استان تقویت شود.