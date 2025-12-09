جایزه ملی دو سالانه کتاب سال غزل حسین منزوی در دستان جوان کریکی
مجموعه شعر لوحههای اشکانی از حمید حسینیان اهل روستای کریک شهرستان دنا، نامزد جایزه ملی دو سالانه کتاب سال غزل حسین منزوی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دنا گفت: حمید حسینیان از شاعران مطرح این شهرستان با مجموعه غزل لوحههای اشکانی نامزد سومین دوسالانه جایزه ملی کتاب سال غزل حسین منزوی شد.
یاسر صیادیان افزود: این مجموعه که در سال ۱۴۰۳ توسط نشر ایهام منتشر شد، حدود ۴۰ عنوان غزل را در برگرفته است و موضوعات متنوعی دارد.
وی ادامه داد: جایزهی حسین منزوی یکی از برجستهترین جوایز ادبی کشور است، در بخش کتاب این دوره از جایزه، ۱۰ عنوان کتاب به مرحلهی پایانی داوری راه پیدا کردند که مجموعهی لوحههای اشکانی یکی از این ۱۰عنوان است.