به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سیروس دریکوند اظهار داشت: در اجرای طرح مقابله با قاچاق سوخت حین کنترل خودرو‌های عبوری ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان به یک دستگاه کامیون تانکردار مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود:مأموران پلیس در بازرسی از خودروی توقیفی مقدار ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی خوزستان با اشاره به اینکه ارزش این محموله قاچاق را برابر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی بالغ بر ۱۸ میلیارد ریال عنوان کرد، گفت: در این راستا یک متهم دستگیر و به مرجع قضایی معرفی و همچنین سوخت کشف شده به شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان تحویل شد.