با اعلام فدراسیون کشتی میلاد قلاوند، داور آبادانی برای قضاوت در مرحله نیمهنهایی و فینال لیگ برتر کشتی آزاد باشگاههای کشور انتخاب و دعوت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رقابتهای پایانی لیگ برتر، روز جمعه ۲۱ آذرماه با حضور چهار تیم قدرتمند استقلال جویبار، بانک شهر، ستارگان پاس ساری و خیبر خرمآباد در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار میشود.
میلاد قلاوند از داوران فعال بینالمللی کشتی اروند است و سابقه قضاوت در رقابتهای مهم جهانی، آسیایی و بینالمللی کشور را در کارنامه خود دارد.