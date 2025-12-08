با اعلام فدراسیون کشتی میلاد قلاوند، داور آبادانی برای قضاوت در مرحله نیمه‌نهایی و فینال لیگ برتر کشتی آزاد باشگاه‌های کشور انتخاب و دعوت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رقابت‌های پایانی لیگ برتر، روز جمعه ۲۱ آذرماه با حضور چهار تیم قدرتمند استقلال جویبار، بانک شهر، ستارگان پاس ساری و خیبر خرم‌آباد در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار می‌شود.

میلاد قلاوند از داوران فعال بین‌المللی کشتی اروند است و سابقه قضاوت در رقابت‌های مهم جهانی، آسیایی و بین‌المللی کشور را در کارنامه خود دارد.