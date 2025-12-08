کادر فنی تیم ملی دوچرخه سواری جاده، آیدین علیاری و علی لبیب رکابزنان استان آذربایجان شرقی را بر ای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا به تیم ملی دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، نخستین اردوی تیم ملی جاده مردان و بانوان به منظور آماده‌سازی برای مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ عربستان از ۱۲ تا ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴ در استان خوزستان، شهرستان شوش برگزار می‌شود.

اسامی ورزشکاران حاضر در این اردو به شرح زیر است.

رده مردان – بزرگسالان

علی لبیب – آذربایجان شرقی

آیدین علیاری – آذربایجان شرقی (شهرستان ملکان)

مهدی ناطقی – اصفهان

مهدی آقاکاشی – قزوین

رامیار قوامی – کردستان