به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ امینی مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، با تأکید بر اهمیت و حساسیت زیرساختهای آب و فاضلاب در زندگی روزمره مردم اظهار داشت: زیرساختهای آب و فاضلاب ستون امنیت، سلامت و آرامش جامعهاند و کوچکترین آسیب به این شبکههای گسترده میتواند پیامدهای جدی اقتصادی و اجتماعی به دنبال داشته باشد؛ و به همین منظور ارتقای تابآوری این تأسیسات، یک ضرورت ملی است.
هاشم امینی با اشاره به گستره وسیع شبکههای آب و فاضلاب کشورکه شامل هزاران کیلومتر خطوط انتقال، شبکههای اصلی و فرعی و تأسیسات زیرزمینی است؛ افزود: این زیرساختها نهفقط در سطح زمین، بلکه در اعماق خاک و در مجاورت گسلها و پهنههای با خطر لرزهخیزی بالا قرار دارند. در شرایط تغییرات اقلیمی، خشکسالی و افت آبخوانها، شناخت دقیق از وضعیت زمین و ریسکهای پنهان اهمیت دوچندان پیدا میکند.
رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با تاکید بر مسئولیت سنگین این شرکت بهعنوان تنها نهاد تخصصی خدماترسان در این حوزه اظهار کرد: بیتوجهی به ریسک زلزله در صنعت آب و فاضلاب میتواند امنیت خدماترسانی را با چالش مواجه کند. امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند بهرهگیری از دانش علمی، مدلسازیهای دقیق و پیشبینیهای معتبر برای کاهش خطرات و مدیریت هوشمندانه بحران هستیم.
امینی بابیان اینکه این همکاری، گامی مهم در مسیر ایجاد زیرساختهای ایمنتر، پایدارتر و تابآورتر برای صنعت آب و فاضلاب کشور و پاسخی مؤثر به ضرورت روزافزون مدیریت مخاطرات طبیعی در کشور محسوب میشود گفت: بر اساس این تفاهمنامه، دو طرف در زمینه مطالعه و تعیین خطر و ریسک زمینلرزه، مدیریت بحران، ارزیابی آسیبپذیری زیرساختها، و توسعه روشهای نوین مقاومسازی و پایش هوشمند همکاری خواهند کرد. این توافق با هدف تحکیم فعالیتهای علمی، مهندسی و تخصصی و استفاده بهینه از ظرفیتهای فنی و تحقیقاتی دو مجموعه منعقد شده است.