شهردار بافق: به منظور تکریم شاعر نامدار بافقی و توسعه گردشگری طبیعی شهرستان بافق «بستانسرای وحشی بافقی» احداث می شود.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، در آیین پنجمین شب فرهنگی بافق، فعالان محیط زیست کشور و شهرستان گردهم آمدند تا بر ضرورت توجه دوباره به ظرفیتهای طبیعی بافق و احیای زیستبوم آن تأکید کنند. در این برنامه که در خانه فرهنگ شماره یک شهرداری برگزار شد، سیدعلی نوروززاده شهردار بافق با اشاره به همکاری گسترده مردم و نهادهای مختلف در سالهای اخیر گفت: مجموعهای از اقدامات مؤثر برای حفاظت از محیط زیست انجام شده و پروژههای تازهای نیز در مسیر اجرا قرار دارد.
شهردار بافق از احداث «بستانسرای وحشی بافقی» بهعنوان یکی از طرحهای مهم شهری خبر داد و افزود: این مجموعه در زمینی پنجهکتاری در ورودی شهر طراحی شده و با سرمایهگذاری ۵۰ میلیارد تومانی تا پایان سال عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد؛ اقدامی که علاوه بر تکریم شاعر نامدار بافقی، ظرفیت جدیدی برای توسعه گردشگری طبیعی ایجاد میکند.
فلاح فرماندار بافق نیز با اشاره به نقش محوری محیط زیست، صنایعدستی، گردشگری، کشاورزی و دامپروری در توسعه شهرستان، گفت: در این گردهمایی تلاش شد با بهرهگیری از دیدگاه فعالان محیط زیست، راهکارهای مؤثری برای بهبود وضعیت طبیعت بافق ارائه شود. وی، افزود: بهرهگیری از فناوری و منابع طبیعی ناگزیر است، اما باید آموخت چگونه در کنار استفاده از این منابع، کمترین آسیب به محیط زیست وارد شود.