به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، در آیین پنجمین شب فرهنگی بافق، فعالان محیط زیست کشور و شهرستان گردهم آمدند تا بر ضرورت توجه دوباره به ظرفیت‌های طبیعی بافق و احیای زیست‌بوم آن تأکید کنند. در این برنامه که در خانه فرهنگ شماره یک شهرداری برگزار شد، سیدعلی نوروززاده شهردار بافق با اشاره به همکاری گسترده مردم و نهاد‌های مختلف در سال‌های اخیر گفت: مجموعه‌ای از اقدامات مؤثر برای حفاظت از محیط زیست انجام شده و پروژه‌های تازه‌ای نیز در مسیر اجرا قرار دارد.

شهردار بافق از احداث «بستان‌سرای وحشی بافقی» به‌عنوان یکی از طرح‌های مهم شهری خبر داد و افزود: این مجموعه در زمینی پنج‌هکتاری در ورودی شهر طراحی شده و با سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیارد تومانی تا پایان سال عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد؛ اقدامی که علاوه بر تکریم شاعر نامدار بافقی، ظرفیت جدیدی برای توسعه گردشگری طبیعی ایجاد می‌کند.

فلاح فرماندار بافق نیز با اشاره به نقش محوری محیط زیست، صنایع‌دستی، گردشگری، کشاورزی و دامپروری در توسعه شهرستان، گفت: در این گردهمایی تلاش شد با بهره‌گیری از دیدگاه فعالان محیط زیست، راهکار‌های مؤثری برای بهبود وضعیت طبیعت بافق ارائه شود. وی، افزود: بهره‌گیری از فناوری و منابع طبیعی ناگزیر است، اما باید آموخت چگونه در کنار استفاده از این منابع، کمترین آسیب به محیط زیست وارد شود.

محمد درویش کنشگر محیط زیست کشور نیز در این برنامه، وحشی بافقی را «محیط‌زیستی‌ترین شاعر ایران» نامید و گفت: این شاعر در سروده‌های خود به مفاهیم عمیق اکولوژی، گیاه‌شناسی و حتی حقوق گیاهان اشاره کرده؛ نکاتی که امروز علم مدرن تازه به اهمیت آنها رسیده است. وی افزود: بر اساس پژوهش‌های انجام‌شده، وحشی بافقی دست‌کم ۲۲ بیت فاخر در ستایش طبیعت دارد که پیشنهاد شده در قالب بنر در سطح شهر نصب شود.

در این شب فرهنگی همچنین از کتاب «پایداری ایرانی» نوشته محمد درویش رونمایی شد؛ اثری که به گفته نویسنده، تلاش دارد با زبانی ساده و واقع‌بینانه، با نگاهی ترکیبی به اقتصاد، جامعه، اکولوژی، زمین‌شناسی و کشاورزی، راهکاری پایدار برای افزایش تاب‌آوری ایران ارائه دهد و ریشه‌های این اندیشه را در میراث فکری شاعرانی، چون وحشی بافقی جست‌و‌جو می‌کند.