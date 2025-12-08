به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ با نزدیک شدن فصل زمستان، میل به نوشیدن آب کمتر می‌شود. با این حال، بدن انسان هنوز هم نیازمند آب کافی است و هوای خشک زمستان می‌تواند موجب از دست رفتن بیشتر مایعات بدن شده و پوست را کدر، انرژی را پایین و هضم غذا را کُند کند. نوشیدن آب کافی به بهبود متابولیسم، تقویت سیستم ایمنی و سلامت کلی بدن کمک می‌کند.

نوشیدن آب ولرم با لیمو در شروع روز، هیدراتاسیون بدن را از همان صبح تأمین می‌کند، آب لیمو هیدراته‌کننده است، به هضم غذا کمک می‌کند و ویتامین C و انرژی مثبت به ارمغان می‌آورد.

در زمستان، چای فقط یک نوشیدنی نیست؛ بلکه به یک آیین آرامش‌بخش تبدیل می‌شود، به جای مصرف زیاد چای پرکافئین، از چای‌های گیاهی استفاده کنید تا هم هیدراته بمانید و هم از فواید سلامتی بهره‌مند شوید. چای‌هایی مانند نعناع و بابونه گزینه‌های عالی هستند. بابونه به خواب کمک می‌کند و زنجبیل سیستم ایمنی را تقویت می‌کند.

استفاده از سوپ‌ها، میوه‌های فصلی و سبزیجات آبدار هم به افزایش مصرف آب کمک می‌کنند.

مصرف الکترولیت‌ها مثل سدیم، پتاسیم، منیزیم، کلسیم و کلراید برای حفظ تعادل مایعات بدن ضروری است. استفاده از پودر‌ها یا قرص‌های الکترولیت می‌تواند انرژی و تمرکز شما را در طول روز افزایش دهد.