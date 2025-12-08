وزارت امور خارجه پاکستان با صدور بیانیه‌ای، اظهارات اخیر «جی شنکر» وزیر خارجه هند درباره نیرو‌های مسلح این کشور را بی‌اساس، گمراه کننده و تنش‌زا توصیف کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «داون نیوز»؛ این واکنش یک روز پس از آن اعلام شد که وزیر خارجه هند مدعی شده بود چالش‌های اصلی دهلی‌نو با پاکستان، نه دولت منتخب اسلام‌آباد، بلکه مستقیماً از «رهبری نظامی پاکستان» ناشی می‌شود.

وزارت خارجه پاکستان در پاسخ تاکید کرد: پاکستان کشوری مسئولیت پذیر است و تمام نهاد‌های ملی آن به‌ویژه نیرو‌های مسلح، ستون‌های استوار امنیت ملی و مدافعان تمامیت ارضی و حاکمیت کشور هستند.

در بیانیه مذکور آمده است: نیرو‌های مسلح پاکستان همواره در چارچوب حرفه‌ای و مسئولانه عمل کرده‌اند و هیچگونه فضاسازی سیاسی نمی‌تواند این حقیقت را مخدوش کند.

این بیانیه همچنین با اشاره به درگیری چهار روزه ماه می ۲۰۲۵ میان پاکستان و هند، آن را نمونه‌ای روشن از توانایی، آمادگی و عزم نیرو‌های مسلح پاکستان در دفاع از میهن و مردم دانست.

وزارت خارجه پاکستان تلاش مقام‌های هندی برای بدنام سازی نهاد‌های پاکستانی را بخشی از یک «کارزار تبلیغاتی هماهنگ» خواند که هدف آن انحراف افکار عمومی از سیاست‌های بی‌ثبات‌کننده هند در منطقه و نقش آن در حمایت سازمان‌یافته از اقدامات تروریستی داخل پاکستان است.

در پایان بیانیه تأکید شده است که چنین ادعا‌های تنش زا و غیرمسئولانه، نشانه آشکار بی‌اعتنایی هند به صلح، ثبات و همزیستی در منطقه است