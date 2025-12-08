پخش زنده
تعداد مبتلایان به بیماری همه گیر آنفلوآنزا در کهگیلویه و بویراحمد به بیش از ۱۸۰ نفر افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگبلویه و بویراحمد، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از افزایش تعداد مبتلایان به بیماری آنفلوآنزا در کهگیلویه و بویراحمد خبر داد .
مسلم شریفی گفت: در پی شیوع گسترده بیماری همه گیر آنفلوآنزا در همه مناطق شهری و روستایی کهگیلویه و بویراحمد تعداد مبتلایان به این بیماری در استان در حال افزایش است.
شریفی با بیان اینکه تاکنون ۱۸۱ نفر بیمار مبتلا به بیماری آنفلوانزا در بیمارستانها و مرکز درمانی بستری شدهاند افزود: از این تعداد مبتلا ۷۰ نفر از آنان، بستری شده اند و روند بستری ها در مراکز بیمارستانی در سراسر استان در حال افزایش است.
رئیس مرکز بهداشت استان با اشاره به اینکه تعطیلی مدارس و مراکز دانشگاهی و آموزشی تا حدودی در کنترل بیماری موثر بوده است اضافه کرد: مردم استان این بیماری را جدی بگیرند و با رعایت دستورالعملهای بهداشتی و بهداشت فردی از این شیوع این بیماری جلوگیری کنند.
وی با بیان اینکه در صورت رعایت نکردن موارد بهداشتی از جمله حضور در اماکن پر جمعیت، استفاداه نکردن از ماسک و رعایت نکردن بهداشت فردی شاهد افزایش روز افزون تعدا مبتلایان به این بیماری در استان هستیم گفت: گروههای پرخطر شامل کودکان زیر پنج سال، زنان باردار و افراد بالای ۶۵ سال باید مراقبت ویژهای به عمل آورند.
شریفی ادامه داد: مبتلایان به بیماری آنفلوآنزا باید شیوه نامههای بهداشتی را رعایت کرده و از حضور در تجمعات و اماکن عمومی خودداری کنند و در صورت ضرورت حضور در تجمعات، حتماً از ماسک استفاده کنند.
وی با بیان اینکه هنوز به اوج شیوع بیماری در استان نرسیده اییم افزود: با مثبت بودن حدود ۳۰ درصد نمونههای آزمایشگاهی از سطح هشدار عبور کرده، اما با رعایت دستورالعملهای سادهای مانند شستشوی دستها، رعایت فاصله اجتماعی و پرهیز از دستدهی و روبوسی میتوان به کنترل بیماری کمک کرد.
شریفی خبر قرنطینه شدن بیمارستان شهید جلیل یاسوج و بیمارستان امام خمینی دهدشت را تکذیب کرد و گفت: اگرچه بیمارستانهای ما ظرفیت محدودی دارند، اما در حال حاضر ظرفیتهای موجود پاسخگو است و البته اگر رعایتها انجام نشود و موج بیماری افزایش یابد، ممکن است در آینده با چالش مواجه شویم.