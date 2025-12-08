به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، امروز روبان خانه جوان و دو مجموعه ورزشی مهدی آباد قزوین و سگزآباد بویین زهرا به دست احمد دنیامالی بریده می‌شود.

حضور در نشست شورای ورزش و بازدید از سالن شش هزار نفری، ورزشگاه سردار آزادگان و سالن سرپوشیده دو و میدانی از برنامه‌های مهم یک روزه وزیر ورزش و جوانان در قزوین است.

صدرنشینی نماینده قزوین در لیگ چهار فوتبال کشور

تیم کیان جوان در هفته چهارم لیگ چهار با برتری ۲-۱ مقابل صنوبر قم صدرنشینی خود را تداوم بخشید.

نماینده استان با چهار پیروزی متوالی و کسب ۱۲ امتیاز در صدر گروه دو لیگ چهار قرار دارد.

صدرنشینی شاگردان سرمربی قزوینی در مسابقات والیبال دانش آموزی جهان

تیم‌ملی دانش آموزی دختران کشور با هدایت اکرم قهرمانی در سومین بازی خود در رقابت‌های جهانی مقابل بلغارستان به برتری رسید.

شاگردان قهرمانی پیش از این هند و اوگاندا را از پیش رو برداشتند.

مسابقات والیبال دانش آموزی جهان در چین در حال برگزاری است.

پذیرایی فوتبالیست‌های شمس آذر از نماینده کرمان

تیم شمس آذر در هفته سیزدهم لیگ برتر میزبان گل گهر سیرجان است.

این دیدار از ساعت ۱۶ و ۱۵ دقیقه فردا در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین برگزار می‌شود.

نماینده استان با کسب ۱۰ امتیاز در رده پانزدهم جدول رده بندی قرار دارد.