استاندار خوزستان با اشاره به چالش‌های حوزه انرژی در کشور و استان، بر لزوم مدیریت مصرف و توسعه تولید از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی زاده در همایش استانی رویداد ملی سبا با محوریت زنان و خانواده در راستای مصرف بهینه انرژی در استانداری خوزستان با بیان اینکه موضوع انرژی امروزه یکی از بحث‌های جدی جامعه است، اظهار داشت: اکنون با ناترازی انرژی مواجه هستیم، اما از یک طرف باید تولید را افزایش داده و از طرف دیگر نیز مصرف انرژی را مدیریت کنیم.

وی با اشاره به آمار خاموشی‌های سال گذشته گفت: سهمیه خاموشی برق خانگی استان یک هزار و ۱۰۰ مگاوات بود که ۵۰۰ مگاوات آن مربوط به مصرف خانگی بود که با پیگیری و تعامل توانستیم در مقطعی این عدد را تقریبا به نصف و حدود ۲۰۰ مگاوات برسانیم، اما به دلیل مشکلات پیش‌آمده در شبکه برق استان، خاموشی‌ها دوباره به حالت اول بازگشت.

موالی زاده یکی از راه‌های اصلی حل مشکل را توسعه انرژی‌های نو به‌ویژه استفاده از پنل‌های خورشیدی عنوان کرد و گفت: در این خصوص طی مذاکره با اداره کل منابع طبیعی خوزستان، مقرر شده در ۷۰ نقطه استان، نیروگاه‌های خورشیدی هر کدام به میزان سه مگاوات احداث شود؛ همچنین در چند نقطه دیگر استان نیز قرار بر ایجاد نیروگاه‌هایی با مجموع ۲۰۰ مگاوات است.

وی با رد این تصور که در خوزستان می‌توان در هر نقطه‌ای پنل خورشیدی نصب کرد توضیح داد: زاویه تابش خورشید تعیین‌کننده است و باید در نقاط مناسب از این پنل‌ها استفاده کرد؛ این کار باید در ادارات، شرکت‌ها، سازمان‌ها و حتی خانه‌ها توسعه یابد.

استاندار خوزستان خاطر نشان کرد: اگر برای برق مشاعات ساختمان‌ها مانند لابی، راهرو و آسانسور از انرژی خورشیدی استفاده کنیم، خانواده‌ها استقبال خواهند کرد.

وی در ادامه با اشاره به کاهش تولید برق آبی به دلیل خشکسالی و محدودیت‌های نیروگاه‌های گازی گفت: باید به سمت انرژی‌های نو برویم و همزمان بپذیریم که الگوی مصرف انرژی در کشور نیاز به اصلاح دارد.

موالی زاده فرهنگ‌سازی را بسیار مهم دانست و گفت: این برنامه باید به گونه‌ای طراحی شود که نسل جوان و نوجوان را هم درگیر کند؛ با کمک آموزش و پرورش و بخش‌های مرتبط باید در مسائل آموزشی و تربیتی کار کنیم.

وی در پایان با بیان خاطره‌ای از همراهی دکتر پزشکیان در استان، بر لزوم رعایت همین اصول در بدنه دولت تاکید کرد و گفت: رییس‌جمهور در سفر به خوزستان با مشاهده روشن بودن چراغ‌های اتاق‌های خالی در میهمانسرا در روز روشن، شخصا اقدام به خاموش کردن آنها کردند و گفتند باید از نور طبیعی استفاده کنیم که این فرهنگ باید در کل جامعه نهادینه شود.

نیاز جهانی به برق حدود چهار برابر افزایش خواهد یافت

همچنین مدیرعامل شرکت توزیع برق اهواز در نشست تخصصی بهینه‌سازی مصرف انرژی گفت: امروزه وابستگی جامعه بشری به برق روزبه‌روز بیشتر می‌شود و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که در آینده، نیاز جهانی به برق تا حدود چهار برابر افزایش خواهد یافت.

محمد فراتی در ادامه با اشاره به تحولات آینده بخش حمل‌ونقل افزود: توسعه قطار، اتوبوس و خودرو‌های برقی، بار سنگینی را به شبکه برق کشور وارد خواهد کرد که باید از هم‌اکنون برای مدیریت این افزایش بار، برنامه‌ریزی جامع و زیرساخت‌های لازم فراهم شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت استان خوزستان اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون در خوزستان به حدود ۱۲ هزار مگاوات برق نیاز داریم که تأمین آن با چالش‌هایی همراه است. بخشی از تولید برق ما وابسته به نیروگاه‌های برق‌آبی است که خود تحت تأثیر نوسانات آبی قرار دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق اهواز با تاکید بر سیاست‌های کلان کشور گفت: تولید برق از انرژی‌های پاک و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی در دستور کار دولت قرار دارد؛ در کنار توسعه تولید، اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف نیز امری حیاتی است.

فراتی هشدار داد: شدت مصرف انرژی در همه بخش‌ها بالاتر از میانگین جهانی است که این مساله نیازمند فرهنگ‌سازی و اقدام عملی است.

وی از برگزاری همایش و طرح سبا (سامانه بهینه‌سازی انرژی برق) خبر داد و افزود: این طرح در راستای شعار "سرافراز بمانی ایران ما" و با مشارکت "سفیران بهینه‌سازی انرژی" در سراسر کشور در حال اجرا است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق اهواز به شرایط خاص خوزستان اشاره کرد و گفت: در تابستان، نیاز مصرفی برق خوزستان نسبت به زمستان بین ۵ تا ۶ برابر افزایش می‌یابد که دلیل اصلی آن، نیاز گسترده به سیستم‌های سرمایشی برای مقابله با گرمای طاقت‌فرسای استان است.

وی با بیان مثالی ملموس از تاثیر صرفه‌جویی، تاکید کرد: اگر تنها در سیستم‌های سرمایشی بتوانیم ۱۰ درصد صرفه‌جویی کنیم، میزان انرژی ذخیره‌شده معادل برق مصرفی ۲ استان خواهد بود که این موضوع اهمیت مدیریت مصرف، به‌ویژه در بخش خنک‌کنندگی را به وضوح نشان می‌دهد.

همچنین مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری خوزستان گفت: بی شک برگزاری رویداد ملی سبا با محوریت زنان می‌تواند نقش موثری در آگاهی بخشی به جامعه در راستای اصلاح الگوی مصرف داشته باشد.

زینب پارسا فخر افزود: همچنین زنان به عنوان سفیر آگاهی بخشی می‌توانند در مصرف بهینه انرژی و رفع ناترازی‌ها گام‌های موثری در آینده بردارند.

همایش استانی رویداد ملی سبا (سامانه بهینه‌سازی انرژی برق) با محوریت زنان و خانواده در راستای مصرف بهینه انرژی با حضور استاندار خوزستان، جمعی از مسئولان استان و بانوان فعال در حوزه برق و انرژی در استانداری خوزستان اهواز برگزار شد.