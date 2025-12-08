نجاتگران هلال‌احمر شهرستان آبدانان، یک مرد ۳۹ ساله عشایرنشین را که در ارتفاعات صعب‌العبور دُمَک دچار مصدومیت شده بود، پس از انجام اقدامات اولیه امدادی به بیمارستان منتقل کردند.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «شجاعت جابری» رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان آبدانان از اجرای یک عملیات امدادی موفق جهت انتقال یک مرد ۳۹ ساله از عشایر دینارکوه در منطقه صعب‌العبور دُمَک خبر داد و گفت: ساعت ۱۶:۲۰ امروز (۱۶ آذر ۱۴۰۴) گزارشی مبنی بر مصدومیت یک فرد عشایری در منطقه دمک به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان (EOC) اعلام شد، بلافاصله یک تیم عملیاتی از پایگاه کبیرکوه به‌همراه یک تیم پشتیبان از شعبه آبدانان به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: نجاتگران هلال‌احمر با عبور از مسیر‌های سخت‌گذر و پس از ارائه اقدامات اولیه امدادی، وضعیت مصدوم را تثبیت کردند، در نهایت، فرد حادثه‌دیده با آمبولانس هلال‌احمر برای ادامه روند درمان به بیمارستان رسول اکرم (ص) منتقل شد.