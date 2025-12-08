متهمان یک فقره آدم ربایی در نیشابور، با اشراف اطلاعاتی پلیس، در اطراف شهر گناباد دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، جانشین فرمانده ارشد انتظامی خراسان رضوی گفت: در پی گزارش مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر ادعای ربایش جوانی ۲۳ ساله از یک باغ در نیشابور توسط سرنشینان دو دستگاه خودروی سواری، دستورات ویژه برای بررسی موضوع صادر شد.

سرهنگ جواد جهانشیری افزود: تحقیقات اولیه تیم‌های ویژه مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی حاکی از آن بود که سرنشینان نقابدار دو دستگاه خودرو سواری پژو ۴۰۵، جوان ۲۳ ساله را با تهدید و توسل به زور همراه خود برده و متواری شده‌اند.

وی ادامه داد: کارآگاهان پلیس آگاهی نیشابور، این خودرو‌ها را که شماره پلاک آن نیز دستکاری شده بود، در محور خروجی استان به سمت استان‌های جنوبی کشور ردزنی کردند.

سرهنگ جهانشیری اظهار داشت: با همکاری فرماندهی انتظامی گناباد پس از گذشت ساعتی، در ادامه رصد اطلاعاتی، یکی از خودرو‌ها در محدوده شهرستان گناباد متوقف شد و با رهایی فرد ربوده شده، سه تن از متهمان دستگیر شدند.

وی تصریح کرد: تحقیقات برای شناسایی و دستگیری دیگر همدستان و کشف معادله مجهول انگیزه متهمان که به احتمال زیاد اختلافات مالی بوده است، ادامه دارد.