استاندار کرمانشاه خواستار حمایت جدی مدیران از محصولات و ایدههای نوآورانه ارائهشده در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فنبازار استان شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، دکتر منوچهر حبیبی در حاشیه افتتاح نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فنبازار کرمانشاه در جمع خبرنگاران، با اشاره به ارائه ایدههای نو و فناورانه در این نمایشگاه، اظهار کرد: جوانان کرمانشاه در این نمایشگاه نشان دادند که در حوزه دانش بنیانها توانمندیهای زیادی دارند.
استاندار کرمانشاه افزود: محصولاتی که در این نمایشگاه ارائه شده است، در رقابت با نمونههای خارجی از نظر کیفیت کاملا برابری میکند و از نظر قیمت نیز به صرفهتر است.
دکتر حبیبی با تأکید بر لزوم استفاده از دستاوردهای پژوهشی، فناورانه و فن بازار در مسیر توسعه استان، گفت: به این منظور به همه مدیران دستگاههای اجرایی تاکید میکنم که حتما از این نمایشگاه بازدید داشته باشند و از این دستاوردها استفاده کنند.
استاندار کرمانشاه افزود: به طور قطع دستاوردهایی که در این نمایشگاه ارائه شده است برای مدیران ما جدید و جذاب خواهد بود و میتوانند آنها را به کارگیری کنند.
دکتر حبیبی گفت: مجموعه مدیران استان باید به این سمت حرکت کند که از ایدههای دانش بنیان، فناورانه و نوآورانه حمایت کنند.
وی افزود: کسانی که در این نمایشگاه دستاوردهای خود را ارائه دادهاند، از دل همین استان رشد کرده و پرورش یافتهاند و محصولاتی را ارائه دادهاند که کاملا مبتنی بر دانش و علم روز است و باید آنها را مورد حمایت قرار دهیم.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه مبنای هر اقدامی بر تحقیق، پژوهش و فناوری است، گفت: امروز دنیا بر لبه علم حرکت میکند و ما نیز باید تلاش کنیم تا از این قافله عقب نمانیم که راهکار آن استفاده از شیوههای نوآورانه، فناورانه و دانش بنیان است که بطن و متن آن در حوزه پژوهش است.
وی با تقدیر از مجموعههای حاضر در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فنبازار کرمانشاه افزود: همه باید از ایدههای نوآورانه از نظر تسهیلات و حمایتهای مادی و معنوی حمایت کنیم و از این ظرفیت در استان بیشتر بهره ببریم.