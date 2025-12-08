معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: ما در جنگ علم و دانش با دشمن قرار داریم و نقش دانشجومعلمان در این میدان بسیار حیاتی است. پویش و زایش علم در مدرسه اتفاق می‌افتد و شما حاملان این مسیر هستید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون آموزش ابتدایی با اشاره به دستاورد‌های علمی کشور در عرصه‌های مختلف تصریح کرد:امروز در بسیاری از حوزه‌ها، از جمله فناوری‌های هسته‌ای و نظامی، انحصار علمی را شکسته‌ایم. مدرسه متولی اصلی این مسیر است؛ مدرسه یعنی جریان تمدن‌ساز. ما در جنگ علم و دانش با دشمن قرار داریم و نقش دانشجومعلمان در این میدان بسیار حیاتی است. پویش و زایش علم در مدرسه اتفاق می‌افتد و شما حاملان این مسیر هستید.

حکیم‌زاده گفت: از شما می‌خواهم بهترین معلم دوران تحصیل خود را به خاطر بیاورید و از خود بپرسید چرا او بهترین بوده است. پاسخ به این پرسش مسیر حرفه‌ای شما را روشن خواهد کرد.

رضوان حکیم‌زاده در سفر یک‌روزه خود به استان گیلان و در مراسم گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بنت‌الهدی رشت، با تبریک این روز به دانشجومعلمان، با بیان اینکه «راز معلم خوب بودن، دوست داشتن کودکان است»، گفت: من یک معلم هستم و بچه‌ها را بسیار دوست دارم. سرمایه ما انسان‌ها هستند و این سرمایه ارزشمند در دستان شما دانشجومعلمان - معلمان آینده - تربیت می‌شود.

وی دانشجو را کنشگری آگاه و اثرگذار در روند‌های علمی و اجتماعی دانست و افزود: دانشجو باید فعال، تحلیل‌گر و اثرگذار باشد. ما یکی از برجسته‌ترین تمدن‌های تاریخ را داریم که علم و حکمت ویژگی اصلی آن بوده است. تمدن اسلامی روزگاری شکوفایی علمی بی‌نظیری را تجربه کرده است و دشمن می‌داند که بازگشت ما به مبنای علم، قدرت و اثرگذاری‌مان را افزایش خواهد داد.

گفتنی است: این مراسم با طرح پرسش‌های دانشجویان، تبادل نظر درباره مسائل آموزشی و گفت‌و‌گو پیرامون نقش معلمان در شکل‌دهی آینده علمی کشور ادامه یافت.