رئیس کل دادگستری البرز از آغاز رسیدگی به پرونده فردی متهم به جاسوسی به نفع دشمن صهیونیستی در کرج خبر داد که ضمن سفر به سرزمین‌های اشغالی با ماموران موساد دیدار‌های متعددی داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسین فاضلی هریکندی گفت: متهم پرونده که ایرانی دو تابعیتی و مقیم یکی از کشور‌های اروپایی بوده است؛ در روز چهارم جنگ ۱۲ روزه توسط اطلاعات سپاه البرز شناسایی و بازداشت شد.

وی با بیان اینکه بر اساس تحقیقات انجام شده و اسناد موجود در پرونده؛ متهم با ماموران موساد ملاقات‌های متعددی داشته و در سرزمین‌های اشغالی هم آموزش دیده است افزود: متهم پس از دوسال ارتباط و آموزش از سوی افسران موساد در پایتخت‌های چندین کشور اروپایی و سرزمین‌های اشغالی؛ حدود یک ماه قبل از جنگ ۱۲روزه از طریق مرز هوایی به منظور انجام ماموریت وارد کشور شد و به هنگام بازداشت و نیز در ویلای محل اقامت وی اقلام و تجهیزات پیچیده جاسوسی و اطلاعاتی کشف شده است.

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اینکه رسیدگی به این پرونده در شعبه دوم دادگاه کرج آغاز شده است در خصوص اتهامات متهم بر اساس کیفرخواست صادره گفت: پرونده وی با عنوان اتهامی «همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع دشمن صهیونیستی موضوع ماده ۶ قانون مقابله با اقدامات خصمانه دشمن صهیونیستی علیه صلح و امنیت» رسیدگی خواهد شد.