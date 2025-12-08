به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، در اجرای بند «ت» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۳، از اوراق منتشر شده در این سال، ۲۵۴ هزار میلیارد تومان طبق پیش‌بینی قانون بودجه و ۲۷۰ هزار میلیارد تومان طبق مصوبه شورای عالی اقتصادی سران قوا بوده‌است. ۷۱درصد این اوراق توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی خریداری شده که این امر می‌تواند آثار پولی و تبعات تورمی برای شبکه بانکی و اقتصاد کلان به همراه داشته‌باشد.

دیوان محاسبات کشور با تاکید بر لزوم جلوگیری از فشار بر پایه‌پولی، بر اصلاح ساختار‌های قانونی مالی تاکید دارد.