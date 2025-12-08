پخش زنده
امروز: -
درآمد موقوفات آذربایجانغربی به ۱۳۰ میلیارد تومان افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجانغربی با تأکید بر ترویج و احیای فرهنگ وقف گفت: در هشت ماهه گذشته درآمد موقوفات استان به ۱۳۰ میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۵۴ درصد افزایش داشته است.
حجت الاسلام ناصر جوانبخت، با اشاره به افزایش قابل توجه گستره موقوفات استان افزود: موقوفات آذربایجانغربی اکنون با پیگیریهای معاونت حقوقی و اجرایی اوقاف به ۷۰ هزار هکتار رسیده است.
حجت الاسلام جوانبخت اظهارکرد: برای تمامی این موقوفات فرایند اخذ سند تکبرگی در حال انجام است که این اقدام نخستین گام اساسی در تثبیت مالکیت موقوفات به شمار میرود.
وی، با اشاره به درآمد ۱۳ میلیارد تومانی موقوفات شهرستان مهاباد در سالجاری هم گفت:
امسال اسناد ۶۵۶ موقوفه تجدید و برای ۹۶ درصد از رقبات شهرستان سند اجارهای صادر شده و تنها چهار درصد باقیمانده است.