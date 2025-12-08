سومین روز سی امین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان با شور و نشاط دانش آموزان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، معاون هنری و سینمایی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان و مدیر اجرایی سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان، گفت: سانس‌های صبح ویژه بازدید دانش‌آموزان در نظر گرفته شده است و اجرا‌های خیابانی نیز از ساعت ۱۱ صبح تا ۵ عصر در دو محوطه مجتمع فرهنگی‌ـ‌سینمایی شهید آوینی و میدان امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.

حدادی با تأکید بر اهمیت دسترسی فرهنگی برابر برای کودکان، از اعزام تماشاخانه‌ها و کامیونت‌های سیار به مناطق کم‌برخوردار، حاشیه شهر و روستا‌ها خبر داد تا کودکان این مناطق نیز از فضای شاد و پرنشاط جشنواره بهره‌مند شوند.

برنامه‌های اجرا در روز دوشنبه:

در مجتمع فرهنگی و هنری بوعلی‌سینا، نمایش «هیولاکُش» در سالن اصلی اجرا می‌شود؛ نمایشی با محوریت وطن و اقتدار ملی. همچنین در پلاتوی استاد عبادی نمایش «گل بی‌مراد» به کارگردانی فاطیما پورقاسمی روی صحنه می‌رود.

در پلاتوی مجتمع شهید آوینی، نمایش «اوکاپی» از تهران ویژه کودکان اجرا می‌شود.

تالار فجر میزبان نمایش «کتاب جنگل» به کارگردانی آقای روزخوش از همدان است.

پلاتوی عین‌القضات نیز امروز میزبان نمایش «مُسَلَّط» از تهران است.

حدادی گفت: نمایش‌های ویژه خردسالان همچنان در مهد‌های کودک و مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اجرا می‌شود تا کودکان بدون جابجایی و با سهولت بیشتر از آثار بهره‌مند شوند.

برنامه‌های سه‌شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴

در روز سه‌شنبه، مجتمع بوعلی‌سینا همچنان میزبان نمایش «هیولاکُش» است.

در پلاتوی استاد عبادی نمایش «اتوبوس» از جزیره خارک اجرا خواهد شد و سالن اصلی این مجموعه پذیرای نمایش «تصمیم ناگهانی توماس» به کارگردانی نرگس خاکار از ملایر خواهد بود.

پلاتوی شهید آوینی نیز میزبان نمایش «یک سفر نمایشی» به کارگردانی کیمیاپور از اصفهان است.

در بخش دیگرگونه‌های اجرایی که امسال برای نخستین‌بار به جشنواره افزوده شده، اجرا‌هایی با فرم‌های نوگرا در بلک‌باکس شهید آوینی ارائه می‌شود؛ فردا ساعت ۱۱ و ۱۶ نمایش «تکان‌دهنده» از تبریز به روی صحنه می‌رود.

در تالار فجر، نمایش «دختر کفش عروسکی» به کارگردانی امیر شیبانی از تهران اجرا می‌شود.

پلاتوی عین‌القضات نیز میزبان اثر بین‌المللی «ماجراجوی سرسخت» از کشور برزیل به کارگردانی سوپر بی خواهد بود.

نمایش‌های خردسال نیز طبق روال در مراکز مهدکودک و کانون پرورش فکری برگزار می‌شود.

اجرای نمایش «هیولاکُش» در بخش ملل

محمد جهانپا از خراسان رضوی و شهر مشهد مقدس اعلام کرد که نمایش «هیولاکُش» در بخش ملل جشنواره طی دو روز و در چهار نوبت برای کودکان و نوجوانان اجرا خواهد شد.

این اثر در دو سانس ساعت ۱۰ صبح و ۱۸ عصر روی صحنه می‌رود.

نمایش «هیولاکُش» برگرفته از یکی از داستان‌های شاهنامه فردوسی و با محوریت وطن‌دوستی طراحی شده است، جهانپا توضیح داد که شخصیت اصلی نمایش، برگرفته از چهره‌های کهن شاهنامه با محوریت گشتاسپ است و مخاطبان در کنار او سفری نمایشی به روم باستان را تجربه می‌کنند.

گروه سنی مخاطبان این اثر، طیفی از دانش‌آموزان دبستان تا پایان مقطع دبیرستان را شامل می‌شود.

سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان با شعار «کودک امروز، روایت تازه، صحنه فردا» به دبیری آزاده انصاری تا ۲۰ آذرماه با حضور گروه‌های نمایشی داخلی و خارجی در استان همدان در حال برگزاری است.