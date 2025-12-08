به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، وی دوره دکترا را به صورت استعداد درخشان پدیرفته شده است این دانشجو در رساله دکترای خود و پایان نامه کارشناسی ارشد نمره ۲۰ را کسب کرده است.

رفتار لرزه ای قاب های بتن آرمه با میان قابهای بنایی، مقاوم سازی دیوارهای میانقاب با الیاف و پوششهای کامپوزیتی ، ارزیابی آزمایشگاهی رفتار برشی و خمشی میان قابهای بنایی و مصالح بنایی سبک و بلوک های سفالی توخالی در سازه های بتن از جمله تحقیقات دلارام استاد به شمار می رود.

وی هم اکنون استاد مدعو دانشگاه صنعتی شاهرود در مقطع کارشناسی است و ۱۱۰ دانشجو دارد.

دلارام استاد که از ۵ سالگی به ساخت و ساز علاقه داشته و این علاقه را در رشته عمران گرایش سازه دنبال کرده است می گوید: راه خود را برای آبادنی کشور ادامه می دهد و هرگز قصد مهاجرت به خارج از کشور را ندارد.

وی هدف خود را حفظ ایمنی ساکنان در زمان بروز زلزله به عنوان ناشناخته ترین اتفاق عنوان کرد.

۱۴ مقاله علمی پژوهشی در مجلات معتبر علمی داخلی و خارجی ماحصل فعالیتهای پژوهشی این دانشجوی نخبه است.