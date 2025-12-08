خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ مسابقات دو صحرانوردی قهرمانی بزرگسالان بانوان و آقایان کشور با مشارکت گسترده ورزشکاران از نقاط مختلف ایران در شهرستان ایلام در حال برگزاری شد، در این دوره از رقابت‌ها، ۵۰ بانوی ورزشکار و ۷۰ ورزشکار مرد حضور یافته‌اند.

به گفته مسئولان برگزاری، مسافت تعیین‌شده برای رقابت در رده بزرگسالان، در هر دو بخش بانوان و آقایان ۱۰ کیلومتر است.

بخش بانوان این مسابقات روز گذشته در پارک جنگلی چغاسبز برگزار شد.

همچنین بخش آقایان که قرار بود در همان محل برگزار شود، امروز به دلیل شرایط نامساعد جوی، بر روی مسیر آسفالت اجرا می‌شود.