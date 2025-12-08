پخش زنده
مسئول موزه تختجمشید گفت: کتیبه جنوب تختگاه داریوش اول نوروز سال آینده درتخت جمشید در مسیر بازدید گردشگران قرار خواهد گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مجتبی درودی گفت: کتیبه جنوب تختگاه داریوش اول که به سه زبان نوشته شده و جزو نخستین کتیبههای داریوش بزرگ هخامنشی به شمار، هماکنون در حال مرمت است.
مسئول موزه تختجمشید ن تصریح کرد: در این کتیبه دو ستون به فارسی باستان نوشته شده است و دو ستون دیگر بهتنهایی یکی ایلامی و دیگری بابلی است.
درودی درباره محتوای ستون اول، که به DPD یعنی «داریوش، پرسپولیس، شماره دی» معروف است، اظهار کرد: این ستون با نام اهورامزدا شروع میشود. داریوش خودش را معرفی میکند و در پایان یک جمله دعایی دارد که میگوید: «به این کشور خشکسالی، دشمن و دروغ نیاید.»
او ادامه داد: این آرزویی که داریوش در این کتیبه بیان میکند، نشان میدهد که سرزمین ما در دوره هخامنشی هم با مسئله خشکسالی مواجه بوده و مدیریت آب و حفاظت از آنهمه کانالها، سدها و بندها مثل سد باستانی درودزن که مربوط به روزگار داریوش بوده، چقدر با برنامهریزی انجام شده بود.
مسئول موزه تختجمشید درباره ستون دوم این کتیبه گفت: داریوش علاوه بر معرفی خودش، به اقوام و ملیتهایی که حکومت هخامنشی بر آنها فرمانروایی میکرده اشاره میکند؛ مثلاً یونانیها، مصریها و تمام اقوامی که تحت فرمان او بودند.
درودی افزود: در این کتیبه، داریوش به فرمانروایان آینده توصیه میکند که اگر میخواهند هیچوقت آسیب نبینند، باید هوای مردم پارس را داشته باشند. اگر هوای مردم پارس را داشته باشند، به کشورشان هرگز آسیبی نمیرسد.