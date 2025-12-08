به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان گچساران گفت: ساختمان مجتمع عالی آموزش سلامت گچساران هم اکنون بیش از ۹۰ درصد پیشرفت کاری دارد و در مراحل نازک کاری و تاسیسات است.

امین رضایی با بیان اینکه در دو سال گذشته ۲۴ میلیارد تومان برای تکمیل این ساختمان اختصاص یافته است ادامه داد: سال گذشته ۱۲ و امسال نیز ۱۲ میلیارد تومان در کمیته برنامه ریزی برای تکمیل این ساختمان اختصاص یافته است

رضایی با بیان اینکه در این مجتمع عالی آموزشی از بهمن ماه امسال در ۳ رشته کارشناسی دانشجو پذیرش می‌شود افزود: در بهمن ماه امسال در رشته‌های بهداشت عمومی و بهداشت مدارس و از سال آینده نیز کارشناسی فوریت‌های پزشکی به مجتمع عالی آموزش سلامت گچساران دانشجو پذیرش می‌شود.

وی ادامه داد: ارتقا این مجتمع عالی آموزشی سلامت در سال‌های آینده به دانشکده از برنامه‌های دانشگاه علوم پزشکی استان است.