۵۹ شهر جهانی صنایع دستی در کشور‌های مختلف ثبت شده، ایران با داشتن ۱۱ شهر و سه روستا، ۲۴ درصد آمار کلی جهان و ۳۲ درصد آمار منطقه‌ای را به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ به استناد داده‌های شورای جهانی صنایع دستی، ۵۹ شهر جهانی صنایع دستی در کشور‌های مختلف ثبت شده، ایران با داشتن ۱۱ شهر و سه روستا، ۲۴ درصد آمار کلی جهان و ۳۲ درصد آمار منطقه‌ای را به خود اختصاص داده است.

یکی از مهمترین مزایای ثبت شهر‌های جهانی صنایع دستی فراهم شدن فرصت برای اهالی بومی و انگیزه مضاعف برای یادگیری و توسعه صنایع دستی است. از سوی دیگر ثبت جهانی، باعث شهرت این صنایع می‌شود و علاوه بر منافع اقتصادی و اجتماعی متعددی برای اهالی بومی، توسعه گردشگری را به دنبال دارد.

تاکنون شهر‌های شیراز به عنوان شهر جهانی صنایع دستی، ملایر شهر جهانی مبل و منبت، اصفهان شهر جهانی صنایع دستی، مشهد شهر جهانی گوهرسنگ، زنجان شهر جهانی ملیله، تبریز شهر جهانی فرش، لالجین شهر جهانی سفال، آباده شهر جهانی منبت، میبد شهر جهانی زیلو، مریوان شهر جهانی کلاش، سیرجان شهر جهانی گلیم و روستاهای؛ خراشاد روستای جهانی توبافی، قاسم آباد روستای جهانی چادرشب بافی و کلپورگان روستای جهانی سفال در شورای جهانی صنایع دستی به ثبت رسیده است.