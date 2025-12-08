فرمانده انتظامی ایذه از بازداشت یک فروشنده مواد مخدر و کشف مقادیر قابل توجهی سلاح و مواد مخدر در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ حشمت‌الله بستامی اعلام کرد: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر ایذه با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی و پس از اخذ مجوز قضایی، یکی از سوداگران مرگ را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه در مخفیگاهش دستگیر کردند.

وی افزود: در بازرسی از محل اختفای متهم، یک قبضه کلت کمری، دو تیغه خشاب، ۱۴۰ تیر جنگی کلت و ۳۸ تیر جنگی کلاش کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی ایذه ادامه داد: همچنین در این عملیات، انواع مواد مخدر شامل ۲ کیلوگرم تریاک، ۶۳۰ گرم شیشه، ۷۵۰ گرم هروئین، ۵۰۰ گرم ماریجوانا و ۵۶ حقه وافور به‌دست آمد.

سرهنگ بستامی با اشاره به اینکه متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل شد، از شهروندان خواست در راستای مقابله با سوداگران مرگ و پیشگیری از گسترش اعتیاد، همکاری مستمر خود را با پلیس ادامه دهند.