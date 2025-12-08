مدیرکل دفتر حمل‌ونقل کالای سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: از ابتدای امسال تا پایان آبان‌ماه و با صدور ۲۵ میلیون و ۹۰۰ هزار بارنامه، ۴۰۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تُن انواع کالا با استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی کالا در شبکه جاده‌ای کشور جابه‌جا شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهرداد حمداللهی گفت: از این مجموع، ۱۳۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تُن سهم کالاهای ساختمانی و معدنی و ۷۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تُن نیز سهم جابه‌جایی کالاهای کشاورزی، دامی و غذایی بوده است.

وی خاطرنشان کرد: در بازه زمانی هشت‌ماهه سال جاری، ۱۶‌ میلیون و ۲۰۰ هزار تُن انواع کالاهای اساسی و نهاده های دامی از بنادر کشور ترخیص و به‌وسیله ناوگان فعال در بخش جاده‌ای جابه‌جا و توزیع شده است.