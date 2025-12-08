به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، نشست هماهنگی برای برگزاری باشکوه آئین معنوی اعتکاف با حضور ائمه جماعات و هیأت امنای مساجد استان در محل جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برگزار شد.

شرکت کنندگان در این نشست با اقدامات و پیش بینی‌های انجام شده برای برگزاری آئین معنوی اعتکاف رجبیه آشنا شدند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید علیرضا تکیه‌ای رئیس ستاد ملی اعتکاف با بیان اینکه مراسم اعتکاف امسال با برنامه ریزی ویژه و با هدف بهره گیری از این فرصت ارزشمند برای خودسازی و با حضور گسترده اقشار مختلف بویژه جوانان و نوجوانان برگزار می‌شود افزود: اقدامات مناسبی برای افزایش ظرفیت مساجد برای میزبانی شایسته از معتکفین انجام شده است.

ثبت‌نام اعتکاف ماه رجب از ۲۵ آذرماه به مدت سه روز انجام می‌شود و مشتاقان می‌توانند با مراجعه به درگاه اینترنتی ستاد اعتکاف به نشانی www.itikaf.ir نام نویسی کنند.

مراسم معنوی اعتکاف در روز‌های ۱۳ تا ۱۵ ماه رجب (۱۳ تا ۱۵ دی ماه) برگزار خواهد شد.

