عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: با وجود بررسی‌های طولانی، فاصله قیمتی بنزین همچنان به‌گونه‌ای است که عملاً مانع قاچاق و مصرف بی‌رویه نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ چهارمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی «بهینه‌سازی مصرف و بهره‌وری انرژی ایران» امروز در برج میلاد برگزار شد.

در این رویداد، مالک شریعتی نیاسر عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: سازمان بهینه‌سازی انرژی در دولت شناخته شده و اساسنامه آن در حال تصویب است و اوایل هفته آینده در هیئت وزیران نهایی می‌شود.

مالک شریعتی نیاسر با اشاره به ضرورت ترکیب صحیح سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی افزود: اگر این سیاست‌ها همزمان و درست اجرا نشود، نتیجه‌ای جز ناکارآمدی نخواهد داشت.

عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره مصوبه جدید بنزین نیز گفت: با وجود بررسی‌های طولانی، فاصله قیمتی بنزین همچنان به‌گونه‌ای است که عملاً مانع قاچاق و مصرف بی‌رویه نمی‌شود. این مصوبه بودجه محدودی در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار می‌دهد و فقط تا حدی مصرف کارت‌های جایگاه را کاهش می‌دهد.

مالک شریعتی نیاسر با انتقاد از توجه ناکافی به آثار تورمی تصمیمات افزود: وقتی همه جوانب در نظر گرفته نشود، تورمِ انتزاعی اثر قیمتی را خنثی می‌کند. اتصال یارانه انرژی به کد ملی یکی از اقدامات ضروری است تا مطمئن شویم یارانه دقیقاً به هدف اصابت می‌کند؛ زیرا در شبکه توزیع حامل‌های انرژی امکان انحراف، قاچاق و نشتی وجود دارد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: اگر یارانه را مستقیم به مصرف‌کننده بدهیم، بخش زیادی از مشکلات حل می‌شود. امروز ۸۵ درصد حمل‌ونقل کشور متکی به بنزین است؛ درحالی‌که باید به سمت تنوع سبد سوخت حرکت کنیم.

مالک شریعتی نیاسر با اشاره به تکالیف برنامه هفتم گفت: برای تحقق بهینه‌سازی انرژی نیازمند اجماع ملی و هماهنگی هستیم. باید از دوگانه‌سازی‌های کاذب عبور کنیم و قانون ماده ۴۶ برنامه هفتم را که میثاق دولت و مجلس است اجرا کنیم.

عضو کمیسیون انرژی مجلس هشدار داد: سیاست‌های افراطی باعث فشار بر طبقات محروم می‌شود. از سوی دیگر، نگاهِ غلط مبنی بر اینکه بنزین انفال است، موجب تصمیمات اشتباه و در نهایت ورشکستگی اقتصادی می‌شود. ما کشور بزرگی هستیم و نیاز به سیاست‌گذاری دقیق‌تر داریم.