به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، جلسه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با موضوع یوم الله نهم دی روز بصیرت و میثاق امت با ولایت برگزار شد.

علی محمد نائیتی رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت حماسه ۹ دی با بیان اینکه این روز فرصتی برای بازخوانی فتنه انگیزی دشمن به بهانه انتخابات است ، افزود : باید از این فرصت برای تبیین نقش رهبری و مردم در خنثی کردن توطئه‌ها و فتنه انگیزی دشمنان استفاده کرد.