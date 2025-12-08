پخش زنده
امروز: -
رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت حماسه ۹ دی در نخستین جلسه هماهنگیها برای بزرگداشت این حماسه گفت باید از فرصت ۹ دی برای تبیین نقش رهبر معظم انقلاب و مردم در خنثی کردن توطئههای دشمنان استفاده کنیم.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، جلسه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با موضوع یوم الله نهم دی روز بصیرت و میثاق امت با ولایت برگزار شد.
علی محمد نائیتی رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت حماسه ۹ دی با بیان اینکه این روز فرصتی برای بازخوانی فتنه انگیزی دشمن به بهانه انتخابات است ، افزود : باید از این فرصت برای تبیین نقش رهبری و مردم در خنثی کردن توطئهها و فتنه انگیزی دشمنان استفاده کرد.