به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک با تاکید بر ضرورت رعایت نکات بهداشتی برای مقابله و پیشگیری از ابتلا به آنفلوآنزا گفت: این بیماری قابلیت گسترش سریع و ابتلای شمار زیادی از افراد در یک بازه زمانی کوتاه را دارد و در آبان ماه و هفته اول آذر شاهد افزایش ابتلا به این بیماری در استان بودیم.

دکتر جواد جواهری با بیان اینکه رعایت دقیق توصیه های بهداشتی و رعایت فاصله اجتماعی مهمترین راهکار مقابله با افزایش موارد ابتلا به ویروس آنفلوانزا است، به شهروندان توصیه کرد استفاده از ماسک، خودداری از حضور غیر ضروری در اماکن شلوغ و عمومی، شست و شوی مرتب دستها با آب و صابون، تهویه مناسب فضای منزل و محل کار و پر تردد، خودداری از حضور غیر ضروری در اماکن شلوغ، ضد عفونی سطوحی که تماس زیاد با آن داریم و خودداری از حضور در مدرسه یا محل کار و اماکن شلوغ و کاهش استرس در پیشگیری از ابتلا بسیار موثر است.

او با توجه به اینگه گروه های آسیب پذیر از جمله زنان باردار، افراد مُسن و سالمند، افراد دارای بیماری زمینه ای از جمله دیابت، فشار خون و کودکان بیشتر در معرض خطر ابتلا به بیماری آنفلوآنزا هستند، لازم است مراقبت های بهداشتی لازم را داشته باشند.

آنفلوآنزا یک عفونت حاد ویروسی دستگاه تنفسی است که در ماه‌های سرد سال شیوع بیشتری دارد.