استاندار تهران: دانشجویان نباید دغدغههای صنفی داشته باشند
استاندار تهران وضع خوابگاههای دانشجویی در تهران را یکی از مشکلات جدی عنوان کرد و گفت: رفتوآمدهای طولانی، مشکلات ترافیکی و هزینههای بالای زندگی از دغدغههای اصلی دانشجویان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، محمدصادق معتمدیان شامگاه یکشنبه در بازدید از خوابگاه پسرانه امام حسین (ع) دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی تهران گفت: در پایتخت تنها دو مرکز جامع توانبخشی فعال است و این آمار برای شهری با ۲۰ میلیون جمعیت ساکن و شناور قابل قبول نیست، باید ظرفیتسازی جدی در این خصوص صورت گیرد.
وی با اشاره به هفته جهانی معلولان افزود: جامعه افراد دارای معلولیت باید بهطور ویژه مورد توجه قرار گیرند و ارائه خدمات حداکثری به آنها وظیفه حاکمیت است، آمادگی داریم زیرساختهای مورد نیاز دانشگاه را برای ایجاد مراکز جامع توانبخشی جدید فراهم کنیم.
استاندار تهران با اشاره به هزینههای سنگین رفتوآمد و اقامت بیماران و خانوادهها در تهران بیان کرد: نباید همه خدمات کشور فقط در تهران متمرکز باشد لازم است در استانها نیز زیرساختهای لازم ایجاد شود تا مردم برای دریافت خدمات توانبخشی مجبور به سفرهای پرهزینه و طاقتفرسا نباشند.
معتمدیان تأکید کرد: دستورات لازم برای ایجاد مراکز جدید صادر و دستگاههای استانی و ملی باید طبق برنامه سهساله تا پایان دولت، نیاز تهران در حوزه توانبخشی را برطرف کنند.
معتمدیان اضافه کرد: هدف این است که دانشجوی ما دغدغه صنفی نداشته باشد و همه امکانات در یک خوابگاه استاندارد و مجموعه یکپارچه فراهم شود.
وی همچنین خواستار تقویت همکاری دانشگاه علوم توانبخشی با سازمان بهزیستی شد و گفت: تفاهمنامه مشترک میان دستگاهها باید هرچه سریعتر نهایی و خدمات علمی و تخصصی دانشگاه در پروژههای توانبخشی و سالمندی به کار گرفته شود.
در ادامه و به مناسبت روز دانشجو، معتمدیان با اهدای گل به دانشجویان این روز را گرامی داشت و عکس یادگاری گرفتند.
این حضور میدانی و گفتگو محور، بخشی از رویکرد تعاملی مدیریت استان با دانشگاهها و جامعه دانشجویی بود؛ شبی که در تقویم ۱۶ آذر، رنگی عملیاتیتر و ملموستر به خود گرفت.