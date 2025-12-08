به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج مسابقات به این شرح است:

لوون ۱ - ۱ زولته واره خم

آنتورپ ۳ - ۱ خنک

وسترلو ۴ - ۰ اندرلخت

- در تیم وسترلو اللهیار صیادمنش مهاجم ایرانی به طور کامل بازی کرد و در دقایق ۳۴ و ۴۴ (پنالتی) زننده گل‌های دوم و سوم تیمش بود.

مخلن ۱ - ۰ اسپورتینگ شارلروآ

سرکل بروخه ۱ - ۲ استاندارد لیژ

سن ترویدن ۳ - ۲ کلوب بروخه

اونیون سن ژیلوآز ۱ - ۱ خنت

در اولین بازی هفته تیم دندر در خانه ۲ - ۱ به لالوویه به برتری رسید. در تیم دندر علیرضا جهانبخش هافبک ایرانی این تیم از نیمه دوم به میدان آمد.

در جدول لیگ بلژیک تیم اونیون سن ژیلوآز با ۳۷ امتیاز در صدر است و تیم‌های سن ترویدن با ۳۳، کلوب بروخه با ۳۲ و اندرلخت با ۳۱ امتیاز دوم تا چهارم هستند. تیم وسترلو (تیم اللهیار صیادمنش) با ۲۰ امتیاز به رده یازدهم صعود کرد و تیم دندر (تیم علیرضا جهانبخش) با ۱۲ امتیاز در رده شانزدهم (قعرجدول) قرار گرفته است.