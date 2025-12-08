یک فروند بالگرد «میل» به جمعیت هلال‌احمر استان اختصاص یافت تا مأموریت پوشش هوایی عملیات امداد و نجات در کرمانشاه و استان‌های غرب کشور را بر عهده گیرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه ،با توجه به جایگاه کرمانشاه به‌عنوان مرکز منطقه‌ای غرب کشور و ضرورت آمادگی در برابر حوادث طبیعی، اختصاص این بالگرد به استان از تاریخ ۱۴ آذر که توان پرواز در ارتفاعات بلند و شرایط سخت جوی را دارد، اهمیت ویژه ای خواهد داشت.

این بالگرد امکان واکنش سریع‌تر در تصادفات جاده‌ای، سقوط در ارتفاعات، سیلاب و سایر حوادث را فراهم می‌کند و امید تازه‌ای برای کمک‌رسانی به مناطق دورافتاده و سخت‌گذر ایجاد کرده است.