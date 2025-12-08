دادستان عمومی و انقلاب خاتم: فضای مجازی هم فرصت است و هم تهدید، آنچه اهمیت دارد میزان سواد رسانه‌ای، مهارت تحلیل و تشخیص اطلاعات درست از نادرست است.

سواد رسانه‌ای و مهارت تحلیل، راه در امان ماندن از آسیب‌های فضای مجازی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد ، رضایی در جمع دانشجویان شهرستان خاتم به آسیب‌های اجتماعی پرداخت و مهم‌ترین تهدیدات پیش‌روی جوانان را اعتیاد، ناآگاهی در استفاده از فضای مجازی و ضعف در مهارت‌های ارتباطی و تصمیم‌گیری عنوان کرد.

او با هشدار نسبت به گسترش دام اعتیاد در بین گروه‌های سنی مختلف، خواستار افزایش هوشیاری جوانان و تقویت برنامه‌های پیشگیرانه شد.

رضایی همچنین با اشاره به تأثیرات فضای مجازی بر سبک زندگی، گفت: فضای مجازی هم فرصت است و هم تهدید، آنچه اهمیت دارد میزان سواد رسانه‌ای، مهارت تحلیل و تشخیص اطلاعات درست از نادرست است.

وی بیان کرد: بی‌توجهی به امنیت فردی و اخلاقی در این فضا می‌تواند تبعات حقوقی و اجتماعی گسترده‌ای به‌دنبال داشته باشد.

دادستان عمومی و انقلاب خاتم بیان کرد: دانشجو همواره نقش پیشرو در حرکت‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی داشته و آگاهی‌سازی مهم‌ترین مسئولیت این قشر در جامعه امروز است.

رضایی با اشاره به اینکه دانشجو آینه مطالبات نسل جوان است، افزود: حفظ شأن دانشجو به معنای فراهم کردن زمینه برای رشد علمی، آزاداندیشی و نقش‌آفرینی مؤثر او در آینده کشور است.