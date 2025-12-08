پخش زنده
معاون غذا و دارو دانشگاه علومپزشکی جندی شاپور اهواز با بیان اینکه ایران در سطح جهانی بالاترین میزان مصرف فرآوردههای تزریقی و آنتیبیوتیک را دارد گفت: بالاترین میزان مصرف آنتیبیوتیک در سطح کشور نیز به خوزستان اختصاص دارد از این رو میتوان گفت این استان بیشترین مصرف جهانی را دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مسعود مهدوینیا روز دوشنبه در نشست خبری در معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اهواز بر اهمیت فرهنگسازی دارو و تجویز و مصرف منطقی تاکید و اظهار کرد: استفاده بیرویه دارو علاوه بر اینکه هزینه مالی را بر دوش دولت میگذارد و سلامت جامعه را نیز تهدید میکند.
وی با تاکید بر اینکه مصرف خودسرانه دارو عوارض جدی به دنبال دارد افزود: استان خوزستان در ۲ شاخص تجویز و مصرف آنتیبیوتیک از متوسط کشوری بالاتر است.
معاون غذا و داروی دانشگاه علومپزشکی جندی شاپور اهواز درخواستهای بیرویه مردمی برای دریافت آنتیبیوتیک و تحت فشار قرار دادن پزشکان برای تجویز را از جمله دلایل بالارفتن میزان مصرف این ماده دارویی عنوان کرد.
وی از مردم خواست برای کسب اطلاعات مختلف پیرامون مصرف دارو، عملکرد دارو، تداخلات دارویی، نحوه نگهداری ایمن و صحیح دارو با شماره ۱۹۰ تماس حاصل کنند و ار این خدمت رایگان بهرهند شوند.