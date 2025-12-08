پخش زنده
نشست مدیران اتاق بازرگانی ایران و روسای اتاق بازرگانی استانهای کشور با مدیران عامل بانک های صنعت و معدن و توسعه صادرات با هدف بررسی راهکارهای رفع مشکلات منابع مالی و تسهیلات اعطایی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ ضمانت نامه های بانکی، اعطای تسهیلات با سود کم، اخذ وثیقه های سهل الوصول و سرعت در پرداخت سرمایه در گردشاز جمله موارد مطرح شده اعضای اتاق در این جلسه بود.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن، با تاکید بر اهتمام این بانک برای پرداخت تسهیلات با هدف حمایت از تولید و صادرات گفت: در بانک صنعت و معدن شرایطی فراهم شده است که تا سقف ۵ میلیارد تومان با نرخ ۹ درصد سرمایه در گردش پرداخت کنیم.
محمود شایان افزود: در طرح جدید ۶ همت ، برای فعالیتهای معدنی اختصاص دادیم.
مدیر عامل بانک توسعه صادرات نیز گفت: هدف بانک توسعه صادرات این است که یک بانک تمام دیجیتال برای سرعت بخشی در کار حمایت از تولید و صادرات شود.
افشین خانی تصریح کرد: در حال تلاش برای ارتباط موثر با بانک های اوراسیا، کشورهای همسایه و دوست هستیم.
وی بابیان اینکه حضور بانک ها در پاویون های تجاری میتواند برای سرعت بخشی در کار تجارت بازرگانان ایرانی موثر باشد افزود: سال گذشته حوزه تامین ریالی را برای صادرکنندگان و واردکنندگان انجام دادیم که ماحصل آن ۳ و نیم برابر شدن منابع ریالی تولیدکنندگان و صادرکنندگان بود.
مدیر عامل بانک توسعه صادرات همچنین گفت: ما آمادگی داریم با حاشیه سود دو درصدی ، از صادرات و تجارت حمایت کنیم.