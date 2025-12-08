پخش زنده
امروز: -
از فعالیت ۴۴ واحد تولید آجر آلاینده در اصفهان جلوگیری شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در خصوص مراحل ساماندهی واحدهای تولید آجر در استان گفت: به تازگی ۴۴ واحد تولید آجر غیرمجاز مهرموم شد و نوسازی ۲۰ واحد آلاینده هم در دستور کار قرار گرفت.
منصور شیشه فروش افزود: برای واحدهای دارای پلاک و دیگر بخشهای مرتبط نیز، با هماهنگی محیط زیست و صنعت، معدن و تجارت، فرآیند ساماندهی آغازو یک سند جامع با عنوان «سند نوسازی و بهسازی» طراحی شده است.
وی گفت:تاکنون حدود ۲۰ واحد از این کارگاهها مجهز به شبکههای فیلترینگ شده و استانداردهای لازم را کسب کردهاند، برای بقیه واحدها نیز بر اساس درخواست آنها، اقدامات در حال پیگیری است که شامل تغییر کاربری، انتقال به عرصههای پیشبینی شده و اجرای عملیات نوسازی و بهسازی مطابق با دستورالعملهای ابلاغی است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: جلسات مشترک متعددی تشکیل و شیوهنامه اجرایی ویژهای برای این منظور طراحی شده است.
منصور شیشهفروش گفت: همچنین در شرایط اضطرار آلودگی هوا، برای صنایع آلاینده از جمله واحدهای آجرپزی، محدودیتهای فعالیت اعمال میشود.
وی گفت: با دستور استاندار اصفهان، برنامهای مشخص برای همه این واحدها تعیین شده و پیگیری و تسریع اقدامات با همکاری محیط زیست، صنعت و دیگر بخشها ادامه دارد.
استان اصفهان ۱۰ هزار واحد تولیدی صنعتی، معدنی، ۷۰۰ معدن فعال، ۲ هزار واحد سنگبری و پنج ناحیه بزرگ تولید آجر دارد و بیش از ۳۰۰ واحد فعال و نیمه فعال کوره آجرپزی در این خطه مشغول فعالیت هستند.
از مجموع واحدهای آجرپزی فعال در استان اصفهان، ۴۲ واحد بدون مجوز و ۱۲ واحد نیز دارای وضعیت نامشخص است.
بنا به اعلام کارشناسان، کورههای آجرپزی از کانونهای تولید آلودگی هوا در اصفهان به شمار میروند.