به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در خصوص مراحل ساماندهی واحد‌های تولید آجر در استان گفت: به تازگی ۴۴ واحد تولید آجر غیرمجاز مهرموم شد و نوسازی ۲۰ واحد آلاینده هم در دستور کار قرار گرفت.

منصور شیشه فروش افزود: برای واحد‌های دارای پلاک و دیگر بخش‌های مرتبط نیز، با هماهنگی محیط زیست و صنعت، معدن و تجارت، فرآیند ساماندهی آغازو یک سند جامع با عنوان «سند نوسازی و به‌سازی» طراحی شده است.

وی گفت:تاکنون حدود ۲۰ واحد از این کارگاه‌ها مجهز به شبکه‌های فیلترینگ شده و استاندارد‌های لازم را کسب کرده‌اند، برای بقیه واحد‌ها نیز بر اساس درخواست آنها، اقدامات در حال پیگیری است که شامل تغییر کاربری، انتقال به عرصه‌های پیش‌بینی شده و اجرای عملیات نوسازی و بهسازی مطابق با دستورالعمل‌های ابلاغی است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: جلسات مشترک متعددی تشکیل و شیوه‌نامه اجرایی ویژه‌ای برای این منظور طراحی شده است.

منصور شیشه‌فروش گفت: همچنین در شرایط اضطرار آلودگی هوا، برای صنایع آلاینده از جمله واحد‌های آجرپزی، محدودیت‌های فعالیت اعمال می‌شود.

وی گفت: با دستور استاندار اصفهان، برنامه‌ای مشخص برای همه این واحد‌ها تعیین شده و پیگیری و تسریع اقدامات با همکاری محیط زیست، صنعت و دیگر بخش‌ها ادامه دارد.

استان اصفهان ۱۰ هزار واحد تولیدی صنعتی، معدنی، ۷۰۰ معدن فعال، ۲ هزار واحد سنگبری و پنج ناحیه بزرگ تولید آجر دارد و بیش از ۳۰۰ واحد فعال و نیمه فعال کوره آجرپزی در این خطه مشغول فعالیت هستند.

از مجموع واحد‌های آجرپزی فعال در استان اصفهان، ۴۲ واحد بدون مجوز و ۱۲ واحد نیز دارای وضعیت نامشخص است.

بنا به اعلام کارشناسان، کوره‌های آجرپزی از کانون‌های تولید آلودگی هوا در اصفهان به شمار می‌روند.