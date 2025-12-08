بارش باران در تمامی محورهای مواصلاتی آذربایجان غربی
بر اساس پایش دوربینهای نظارت تصویری در تمامی محورهای مواصلاتی استان بارش باران جریان دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛بر اساس آخرین گزارشهای دریافتی از راهدارخانههای استان و بر اساس پایش دوربین های نظارت تصویری ، در حال حاضر محورهای ارومیه به سیلوانا، مهاباد به سردشت، پیرانشهر به تمرچین، ارومیه به مهاباد، خوی به چالدران و سلماس به خوی با پدیده مهگرفتگی مواجه هستند و همزمان در کلیه محورهای مواصلاتی استان نیز بارش باران جریان دارد.
با وجود این شرایط جوی، خوشبختانه هیچگونه انسداد، محدودیت یا مشکل ترافیکی در محورهای استان گزارش نشده و تردد در تمامی مسیرها به صورت عادی و روان در جریان است.
با این حال، با توجه به لغزندگی سطح جادهها و کاهش میدان دید در برخی مقاطع، از رانندگان محترم درخواست میشود با نهایت دقت و احتیاط، رعایت سرعت مطمئنه، فاصله طولی مناسب، استفاده از چراغهای روشن و توجه جدی به وضعیت فنی وسیله نقلیه، بهویژه سیستم ترمز و برفپاککنها، سفر خود را ادامه دهند تا از بروز هرگونه حادثه احتمالی جلوگیری شود.